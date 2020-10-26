В день голосования полиция открыла 159 уголовных производств за нарушения во время выборов

25 октября в органы полиции поступило 5006 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. В день голосования полицейские открыли 159 уголовных производств по фактам нарушений во время местных выборов.

Об этом информирует пресс-центр Министерства внутренних дел.

За сутки в Киевской области зафиксировано 603 сообщения о нарушениях, в Киеве - 587, в Днепропетровской области - 448, Одесской - 331, Донецкой - 298, Харьковской - 272, Львовской - 266, Полтавской - 265, Запорожской - 226, Херсонской - 180, Черкасской - 177, Винницкой - 142, Закарпатской - 141, Сумской - 126, Черниговской и Ровенской - по 115, Тернопольской - 107, Хмельницкой - 105, Кировоградской - 104, Николаевской - 98, Ивано-Франковской - 89, Луганской - 75, Черновицкой - 53, Волынской - 50 и Житомирской - 33.

В день выборов зафиксировано 1800 нарушений ведения агитации, нарушения тайны голосования - 274, подкуп избирателей - 209, незаконное уничтожение избирательной документации - 181, нарушение порядка ведения реестров избирателей или избирательных комиссий или списков избирателей - 178, незаконное использование избирательного бюллетеня (попытка или вынесение избирательного бюллетеня) - 102.

Полицейские составили 324 протокола о совершении административных правонарушений. По 159 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, что также правоохранители фиксировали нарушения во время проведения так называемого опроса Владимира Зеленского. В Волынской области в полицию поступило заявление от граждан, которые утверждают, что волонтеры, проводящие опрос, также агитируют.