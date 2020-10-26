На Харьковщине неизвестные в масках избили экс-министра Швайку

Бывшему министру агрополитики разбили голову.

На Харьковщине неизвестные в масках избили экс-министра Швайку
Фото: Сергей Нужненко

Бывший министр аграрной политики Игорь Швайка сообщил, что двое неизвестных в масках избили его утром 26 октября. Инцидент произошел на Харьковщине.

Об этом Швайка написал в фейсбуке.

"«Хорошее» начало рабочей недели ... копаешь участок за забором, травку планирую посеять, останавливается машина, выбегают двое в масках с битами ... далее по тексту. Голову зашили, поехали в 4-ю. Спасибо врачам скорой и дежурным Люботинской больницы за вашу службу и работу!", - сообщил экс-министр.

Фото: facebook.com/ihor.shvayka

Ранее сообщалось, что Швайка будет баллотироваться на довыборах в Раду от "Свободы", однако этого не произошло.

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