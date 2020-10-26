ЕС и Британия продлили переговоры о новом торговом соглашении
Переговоры о новой торговой сделке между Великобританией и Европейским союзом после Brexit продлили до среды, 28 октября. Об этом сообщает ВВС,
На каком этапе переговоры
Сторонам уже удалось достичь определенного прогресса в вопросах конкуренции, в том числе госсубсидий для компаний.
Госсекретарь Северной Ирландии Брэндон Льюис сказал, что расширенные переговоры являются «очень хорошим знаком», что сделка может быть заключена.
«Мы должны убедиться, что эта сделка работает не только для наших партнеров в Европе… но и для Соединенного Королевства», — добавил он.
Одним из важных вопросов в переговорах остается рыбалка. Премьер Британии Борис Джонсон хочет, чтобы Великобритания полностью контролировала свои воды, тогда как ЕС также хочет сохранить к ним доступ.
Напомним
- 1 февраля 2020 года Великобритания покинула Европейский союз. По условиям о выхода из ЕС, до конца 2020 года в отношениях Лондона и Брюсселя продлится переходный период, в течение которого стороны преимущественно сохранят нынешние правила сотрудничества и будут пытаться выработать новые.
- 7 сентября 2020 года премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что если Великобритания и Евросоюз не договорятся о будущих отношениях до середины октября, то Лондон будет готов это принять и «двигаться дальше».