Международные наблюдатели признали местные выборы-2020 безопасными, - МВД

Международные наблюдатели признали местные выборы-2020 в Украине безопасными.

Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил в прямом эфире спецпроекта "Ночь выборов с Савиком Шустером".

"Выборы признаются общественными организациями и международными наблюдателями такими, которые состоялись безопасно. Структуры Министерства внутренних дел и Национальной полиции действовали четко, профессионально и эффективно. Если учесть, что у нас 29 тысяч избирательных участков, и что при такой явке приняло участие в избирательном процессе около 10 миллионов избирателей, то количество правонарушений совсем не велико", - цитирует Геращенко пресс-служба МВД .

Кроме того, замминистра добавил, что ни один из городов не заявил о том, что полиция нарушала закон или была на стороне кого-то из оппонентов. Это означает, что и мэры городов, и кандидаты, которые выиграли или проиграли, знают, что полиция была индифферентна.

"В целом считаю, что выборы прошли удовлетворительно. По всем фактам, которые подтвердятся, материалы будут расследованы и направлены в суд для принятия решений", - отметил Антон Геращенко.

Напомним, полиция расследует привлечение несовершеннолетних к проведению опроса Зеленского.