Китай ввел санкции против трех американских компаний

Китай ввел санкции против трех американских компаний

Китай введет санкции против трех американских компаний за поставки вооружения на Тайвань, среди них — Lockheed Martin, Boeing Defense и Raytheon. Об этом на брифинге сообщил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Для защиты своих международных интересов мы приняли решение сделать соответствующие шаги. Мы введем санкции против компаний США, которые сыграли значительную роль в этом процессе. Среди вышеупомянутых компаний Lockheed Martin, Boeing Defense и Raytheon",— сказал он.

Госдеп США ранее одобрил возможную продажу вооружения Тайваню. Среди них — установки реактивной системы залпового огня, крылатые ракеты и комплектующие, модули для авиационной разведки. Китай выразил протест и заявил, что примет меры, если сделка не будет аннулирована.



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