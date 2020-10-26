Китай ввел санкции против трех американских компаний

Китай введет санкции против трех американских компаний за поставки вооружения на Тайвань, среди них — Lockheed Martin, Boeing Defense и Raytheon. Об этом на брифинге сообщил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.



"Для защиты своих международных интересов мы приняли решение сделать соответствующие шаги. Мы введем санкции против компаний США, которые сыграли значительную роль в этом процессе. Среди вышеупомянутых компаний Lockheed Martin, Boeing Defense и Raytheon",— сказал он.



Госдеп США ранее одобрил возможную продажу вооружения Тайваню. Среди них — установки реактивной системы залпового огня, крылатые ракеты и комплектующие, модули для авиационной разведки. Китай выразил протест и заявил, что примет меры, если сделка не будет аннулирована.

