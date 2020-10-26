На выборах мэра Тернополя Надал набрал более 70%, - экзит-пол

В городской совет могут пройти пять партий.

Действующий мэр Тернополя Сергей Надал (ВО "Свобода") побеждает в первом туре с показателем 72,3% голосов.

Об этом свидетельствуют данные экзит-пола, проведенного изданием 20 хвилин.

На втором месте с показателем 7,23% кандидат от партии "Сила людей" Иван Сороколит, на третьем - действующий глава областного совета Виктор Овчарук ("Европейская Солидарность") с 6,73%, на четвертом - Леонид Бицюра ( "Батькивщина") с 4,99%, на пятом кандидат от "Слуги народа" нардеп Виктор Гевко с 4,49% голосов.

Всего на должность городского головы в Тернополе баллотировались 10 претендентов.

В городской совет могут пройти пять партий. Согласно результатам экзит-пола, барьер в 5% преодолевают четыре партии из 19-ти. Это "Свобода" (43,7%), "Европейская Солидарность" (22,44%), "Слуга народа" (5,73%), "Порядок. Ответственность. Справедливость" (5,24%), "Сила Людей "(4,99%).

Как сообщалось, по данным экзит-пола, на выборах мэра Ивано-Франковска Марцинкив набрал более 80%. Отрыв от следующего кандидата составляет более 70%.