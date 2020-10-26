Олег Ляшко признал свое поражение на довыборах в парламент, но требует расследования

На промежуточных выборах в Верховную Раду по 208 одномандатному избирательному округу в Черниговской области лидирует кандидат от "Слуги народа" Анатолий Гунько.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

По состоянию на 9:00 26 октября Гунько получил 35,47% голосов. У лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко - 33,71%. Самовыдвиженка Людмила Давиденко (вдова погибшего народного депутата группы "Доверие" Валерия Давиденко) на третьем месте с 22,48% голосов.

ЦИК обработала 19,59% участковых протоколов. Результаты голосования уже сообщили 39 из 199 избирательных участков.

Кандидат от "Слуги народа" Анатолий Гунько сообщил, что по параллельному подсчету голосов, который проводил его штаб, он одержал победу в избирательной гонке на 208-м округе с разницей 1442 голоса.

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко признал свое поражение на довыборах в Раду, однако заявил, что победа Гунько - следствие "подкупа и коррупции власти".

"По данным ЦИК, аномально высокая явка в 50% на этом округе в 1,5 раза (!) превысила среднюю явку по стране. Это доказательство того, что в округе сработала масштабная сетка подкупа избирателей. Все социологические опросы накануне выборов (Рейтинг, Социс) давали убедительную победу мне, но подкуп избирателей кардинально исказил результаты этих выборов ... Уничтожать сетки подкупа - это была прямая задача правоохранительных органов, которую они позорно провалили. В результате кандидат от власти Гунько скупил 50% избирателей округа и коррупционным способом купил мандат народного депутата", - написал Ляшко в фейсбуке.

Вчера Олег Ляшко поздравил себя с победой на выборах.