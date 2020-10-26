ЦВК: явка избирателей на выборах 25 октября не достигла 40 процентов
Сегодня, 26 октября, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала данные о явке избирателей на местных выборах. Она составила 36,88%.
Об этом
“10556621 избиратель вчера получил бюллетени и проголосовал”, – сказано в сообщении.
Отмечается, что обработано 100% информации из всех областей Украины. Данные поступили от территориальных избирательных комиссий.
Напомним, 25 октября 2020 года, во всех регионах Украины прошло голосование на местных выборах. Результаты выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов должны быть установлены не позднее чем на двенадцатый день после дня голосования, то есть до 6 ноября 2020 включительно.
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