ЦВК: явка избирателей на выборах 25 октября не достигла 40 процентов

ЦВК: явка избирателей на выборах 25 октября не достигла 40 процентов

Сегодня, 26 октября, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала данные о явке избирателей на местных выборах. Она составила 36,88%.

Об этом KV стало известно из сообщения Центральной избирательной комиссии.

“10556621 избиратель вчера получил бюллетени и проголосовал”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что обработано 100% информации из всех областей Украины. Данные поступили от территориальных избирательных комиссий.

Напомним, 25 октября 2020 года, во всех регионах Украины прошло голосование на местных выборах. Результаты выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов должны быть установлены не позднее чем на двенадцатый день после дня голосования, то есть до 6 ноября 2020 включительно.

Как ранее сообщала KV, во второй тур выборов мэра Киева выходят действующий градоначальник Виталий Кличко и кандидат от “Оппозиционной платформы – За жизнь” (ОПЗЖ), экс-глава Киевской горгосадминистрации (КГГА) Александр Попов. Второй тур выборов мэра состоится через три недели. А в Киевсовет, по предварительным данным, проходят семь партий:  “УДАР”,  “Европейская солидарность”, “Слуга народа”, “ОПЗЖ”, ВО “Батькивщина”, “Голос” и “Единство”. Но еще есть шансы у “Победы Пальчевского”, “Силы и чести” и ВО “Свобода”.

Фото: Главред


Оксана Олейникова, КиевВласть

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