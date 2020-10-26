Минздрав добавил 18 стран в список «красных зон». Куда не рекомендуют выезжать украинцам

Министерство здравоохранения обновило список стран, попавших в «красные» и «зеленые» карантинные зоны. Украинцам не рекомендуют посещать 51 страну. Обновленный список опубликовали на сайте Минздрава, пишет Громадське.

Минздрав добавил 18 стран в список «красных зон». Куда не рекомендуют выезжать украинцам
Фото: ukrinform.ua

«Красная зона»

В топе списка «красных» зон Минздрава оказались Андорра, Чехия, Бельгия, Нидерланды, Черногория, Армения и Франция. Эти страны отчитывались о наибольших показателях инфицированных коронавирусом за последние две недели.

Также в «красные» зоны попали соседи Украины — Польша и Молдова и популярные среди украинских туристов Испания, Хорватия и Черногория.

13 стран из перечня «красных» зон попали в список Минздрава, поскольку не предоставили свою статистику по заболеваниям. Всего Минздрав оценивает ситуацию в 194 странах, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения. Информация о количестве активных случаев заболевания covid-19 указывается на 100 тысяч населения.

В предварительном списке Минздрава (от 9 октября) в перечень стран с высоким уровнем эпидемиологической опасности входили 35 стран.

На что влияет деление

Те, кто приезжает в Украину из стран «красной» зоны, должны либо уйти на 14 дней в изоляцию (с использованием приложения «Дій вдома»), или в течение суток после приезда сдать ПЦР-тест. Если результат оказался отрицательным ? самоизоляцию не нужно проходить. Также можно досрочно прекратить самоизоляцию, получив отрицательный результат ПЦР-теста.

Еще один вариант — приехать уже с готовыми результатами тестирования, но делать его надо не позднее, чем за 48 часов до момента пересечения границы. Также иностранцы, прибывающие из таких стран, обязаны иметь полис медицинского страхования.

А куда могут ездить украинцы

Если вы планируете ехать за границу, интерактивная карта Министерства иностранных дел, в которой указано, пропускает ли соответствующая страна граждан Украины и если пропускает, то есть ли какие-то дополнительные условия.

Евросоюз, например, вообще до сих пор не открыл свои границы для украинцев, хотя есть ряд исключений. Некоторые страны отдельно приняли решение, которым разрешили въезд гражданам Украины, например Хорватия и Болгария. В Польшу, например, можно въехать при наличии разрешения на работу, на учебу и при ряде других условий (смотрите карту МИД).

В общем в страны ЕС из Украины могут въехать:

  • те, кто направляются на обучение;

  • граждане, которые путешествуют по территории ЕС транзитом;

  • моряки, которые направляются на судно;

  • медики и исследователи;

  • сезонные работники;

  • высококвалифицированные работники, если их занятость необходима с экономической точки зрения и работа не может быть отложена или выполнена за рубежом.

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