В Беларуси началась общенациональная забастовка "Народный ультиматум"

Люди выстраиваются в цепи солидарности на улицах, рабочие предприятий призывают участвовать в забастовках.

В Беларуси в понедельник, 26 октября, началась общенациональная забастовка "Народный ультиматум", анонсированная оппозицией.

С утра в Минске на улицах люди начали образовывать так называемые цепи солидирности, люди перекрывают дороги. Фото протестов из разных городов публикует местное издание TUT.by.

В Минске бастуют студенты Белорусского государственного медицинского университета.

На предприятиях МТЗ и МЗТК активные рабочие собирают в цехах людей на забастовку.

Фото: TUT.by МЗКТ

Протестует также "Гродно Азот" - рабочие собираются на улице у входа на предприятие.

Фото: TUT.by Гродно Азот

Фото: TUT.by Атлант

Работники акционерного общества "Атлант", которое производит бытовую технику, также собирают людей по цехам, скандируют: "Присоединяйся!".

Между тем на улицах силовики отслеживают протестующих.

"Ехал по МКАД, водители перекрывают дорогу, приехал экипаж ГАИ, одну машину с первого ряда прижали к обочине, мужчину вытащили насильно и положили на землю. После за остальными ехали гражданские машины с людьми в масках", - рассказал свидетель.

Напомним, что 13 октября один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила ультиматум Александру Лукашенко. Она дала ему 13 дней на сложение полномочий и мирную передачу власти, в противном случае Тихановская анонсировала общенациональные забастовки. Срок ультиматума истек вчера, 25 октября.

Власти Беларуси готовили "мегамитинг" в поддержку Лукашенко на воскресенье, однако через несколько дней стало известно, что его не будет. Официально это объясняли соображениями безопасности и коронавирусом, однако независимые и оппозиционные СМИ писали, что люди из регионов отказывались ехать, из-за чего не могло набраться нужное для "мегамитинга" количество людей.

Вчера днем в Минске на вход и выход закрыли 12 станций метро. Мобильные операторы сообщили, что во исполнение распоряжений госорганов "для общенациональной безопасности" ограничивают доступ к Интернету.

К вечеру в Беларуси силовики вновь прибегли к насилию в отношении протестующих. На традиционный воскресный марш протеста правоохранители стянули водометы, происходили задержания журналистов и митингующих. Протестующие пострадали из-за применения слезоточивого газа против них и шумовых гранат.