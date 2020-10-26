Украина вышла на 22 место в мире по количеству инфицированных ковидом
За минувшие сутки лабораторно подтвердили еще 5 426 случаев коронавируса.
В Украине в течение 25 октября коронавирус обнаружили у 5 426 человек, выздоровели 1 029 человек. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.
Больше всего новых случаев зарегистрировали в Харьковской (478), Одесской (348), Житомирской (345), Львовской (335), Черновицкой (323) и Киевской (301) областях. В Киеве обнаружили 308 новых инфицированных.
За сутки в результате коронавирусной болезни умерли 73 пациента, 15 из них - в Киеве.
Всего жертвами ковида стали 6 464 человека. Продолжают болеть 199 923 человека.
В настоящее время коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 9401 случай;
- Волынская область - 12 403 случая;
- Днепропетровская область - 13144 случая;
- Донецкая область - 8701 случай;
- Житомирская область - 12 533 случая;
- Закарпатская область - 13 144 случая;
- Запорожская область - 8132 случая;
- Ивано-Франковская область - 18 590 случаев;
- Кировоградская область - 2114 случаев;
- г. Киев - 34362 случая;
- Киевская область - 14 845 случаев;
- Львовская область - 27 608 случаев;
- Луганская область - 3233 случая;
- Николаевская область - 7069 случаев;
- Одесская область - 22 179 случаев;
- Полтавская область - 8056 случаев;
- Ровенская область - 17 730 случаев;
- Сумская область - 10 605 случаев;
- Тернопольская область - 19 261 случай;
- Харьковская область - 33 250 случаев;
- Херсонская область - 3236 случаев;
- Хмельницкая область - 13482 случая;
- Черновицкая область - 19 728 случаев;
- Черкасская область - 8147 случаев;
- Черниговская область - 7971 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По данным портала Worldometer, по количеству лиц, у которых обнаружили коронавирус, Украина вышла на 22 место в мире, обойдя Саудовскую Аравию, где зафиксировано 344 875 случаев ковида.
23 октября Украина по этому показателю обошла Пакистан, оказавшись на 23-м месте.
Как сообщалось, в восьми странах мира число заражений коронавирусом превышает миллион. Всего в мире зафиксировали 43 346 266 случаев коронавируса, 1 159 093 пациента умерли. Почти 32 млн человек удалось побороть недуг.
24 октября в Украине коронавирус диагностировали у еще 6 тыс. человек, 102 пациента умерли.