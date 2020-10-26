Украина вышла на 22 место в мире по количеству инфицированных ковидом

За минувшие сутки лабораторно подтвердили еще 5 426 случаев коронавируса.

В Украине в течение 25 октября коронавирус обнаружили у 5 426 человек, выздоровели 1 029 человек. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

Больше всего новых случаев зарегистрировали в Харьковской (478), Одесской (348), Житомирской (345), Львовской (335), Черновицкой (323) и Киевской (301) областях. В Киеве обнаружили 308 новых инфицированных.

За сутки в результате коронавирусной болезни умерли 73 пациента, 15 из них - в Киеве.

Всего жертвами ковида стали 6 464 человека. Продолжают болеть 199 923 человека.

В настоящее время коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 9401 случай;
  • Волынская область - 12 403 случая;
  • Днепропетровская область - 13144 случая;
  • Донецкая область - 8701 случай;
  • Житомирская область - 12 533 случая;
  • Закарпатская область - 13 144 случая;
  • Запорожская область - 8132 случая;
  • Ивано-Франковская область - 18 590 случаев;
  • Кировоградская область - 2114 случаев;
  • г. Киев - 34362 случая;
  • Киевская область - 14 845 случаев;
  • Львовская область - 27 608 случаев;
  • Луганская область - 3233 случая;
  • Николаевская область - 7069 случаев;
  • Одесская область - 22 179 случаев;
  • Полтавская область - 8056 случаев;
  • Ровенская область - 17 730 случаев;
  • Сумская область - 10 605 случаев;
  • Тернопольская область - 19 261 случай;
  • Харьковская область - 33 250 случаев;
  • Херсонская область - 3236 случаев;
  • Хмельницкая область - 13482 случая;
  • Черновицкая область - 19 728 случаев;
  • Черкасская область - 8147 случаев;
  • Черниговская область - 7971 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По данным портала Worldometer, по количеству лиц, у которых обнаружили коронавирус, Украина вышла на 22 место в мире, обойдя Саудовскую Аравию, где зафиксировано 344 875 случаев ковида.

23 октября Украина по этому показателю обошла Пакистан, оказавшись на 23-м месте.

Как сообщалось, в восьми странах мира число заражений коронавирусом превышает миллион. Всего в мире зафиксировали 43 346 266 случаев коронавируса, 1 159 093 пациента умерли. Почти 32 млн человек удалось побороть недуг.

24 октября в Украине коронавирус диагностировали у еще 6 тыс. человек, 102 пациента умерли.

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