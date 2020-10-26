Ночью в Винницкой области напали на членов избирательной комиссии и пытались похитить протоколы

При задержании злоумышленников правоохранителям пришлось применить оружие.

Ночью в Винницкой области напали на членов избирательной комиссии и пытались похитить протоколы
Фото: facebook.com/vinn.police

Ночью 26 октября в Тульчинском районе ночью двое мужчин напали на избирательную комиссию, которая после подсчета голосов выходила из помещения участка с избирательной документацией.

При задержании злоумышленников правоохранителям пришлось применить оружие, информирует пресс-служба областной полиции

"После вызова экипажа полиции и применения оружия полицейским, который осуществлял охрану и сопровождение членов комиссии, нападающих удалось задержать. Сейчас они предоставляют показания следователям", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/vinn.police

Фото: facebook.com/vinn.police

Сообщается, что около четырех часов утра в Тульчине к членам комиссии, которые выходили из помещения здания, где расположен избирательный участок, подъехал автомобиль "Ауди". Из машины выбежали двое мужчин и стали угрожать физической расправой главе и членам комиссии. Злоумышленники пытались отобрать у главы комиссии бюллетени и избирательную документацию, обвиняя членов комиссии в фальсификации.

Во время конфликта работник полиции, осуществлявший сопровождение транспортировки документации членами участковой комиссии в территориальный избирательный участок, применил табельное оружие, осуществив выстрел вверх, и вызвал коллег. Это вызвало возмущение у правонарушителей, и они начали угрожать расправой полицейскому. Экипаж полиции за считанные минуты прибыл на место происшествия, задержал нападавших и доставил в отдел полиции.

Задержанными оказались ранее не судимые 25 и 29-летние жители села Нестерварка Тульчинского района. В момент совершения правонарушения они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: facebook.com/vinn.police
Следствием начаты уголовные производства по ч. 3 ст. 157 УК (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии) и ч. 1 ст. 345 УК (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). За такие правонарушения предусмотрено до 7 лет лишения свободы.

Подозреваемые задержаны в процессуальном порядке. Решается вопрос об объявлении им о подозрении.

Как сообщалось, в Киеве задержали наблюдателя от одной из политических партий по подозрению в подкупе избирателей.

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