Ночью в Винницкой области напали на членов избирательной комиссии и пытались похитить протоколы
При задержании злоумышленников правоохранителям пришлось применить оружие.
Ночью 26 октября в Тульчинском районе ночью двое мужчин напали на избирательную комиссию, которая после подсчета голосов выходила из помещения участка с избирательной документацией.
При задержании злоумышленников правоохранителям пришлось применить оружие, информирует пресс-служба областной полиции
"После вызова экипажа полиции и применения оружия полицейским, который осуществлял охрану и сопровождение членов комиссии, нападающих удалось задержать. Сейчас они предоставляют показания следователям", - говорится в сообщении.
Сообщается, что около четырех часов утра в Тульчине к членам комиссии, которые выходили из помещения здания, где расположен избирательный участок, подъехал автомобиль "Ауди". Из машины выбежали двое мужчин и стали угрожать физической расправой главе и членам комиссии. Злоумышленники пытались отобрать у главы комиссии бюллетени и избирательную документацию, обвиняя членов комиссии в фальсификации.
Во время конфликта работник полиции, осуществлявший сопровождение транспортировки документации членами участковой комиссии в территориальный избирательный участок, применил табельное оружие, осуществив выстрел вверх, и вызвал коллег. Это вызвало возмущение у правонарушителей, и они начали угрожать расправой полицейскому. Экипаж полиции за считанные минуты прибыл на место происшествия, задержал нападавших и доставил в отдел полиции.
Задержанными оказались ранее не судимые 25 и 29-летние жители села Нестерварка Тульчинского района. В момент совершения правонарушения они находились в состоянии алкогольного опьянения.
Подозреваемые задержаны в процессуальном порядке. Решается вопрос об объявлении им о подозрении.
Как сообщалось, в Киеве задержали наблюдателя от одной из политических партий по подозрению в подкупе избирателей.