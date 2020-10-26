На довыборах в Раду по 208-му округу лидирует кандидат от "Слуги народа", - ЦИК

Ляшко отстает с незначительным отрывом.

На довыборах в Раду по 208-му округу лидирует кандидат от "Слуги народа", - ЦИК
Фото: Суспільне

На промежуточных выборах в Верховную Раду по 208 одномандатному избирательному округу в Черниговской области лидирует кандидат от "Слуги народа" Анатолий Гунько.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

По состоянию на 9:00 26 октября Гунько получил 35,47% голосов. У лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко - 33,71%. Самовыдвиженка Людмила Давиденко (вдова погибшего народного депутата группы "Доверие" Валерия Давиденко) на третьем месте с 22,48% голосов.

ЦИК обработала 19,59% участковых протоколов. Результаты голосования уже сообщили 39 из 199 избирательных участков.

Кандидат от "Слуги народа" Анатолий Гунько сообщил, что по параллельному подсчету голосов, который проводил его штаб, он одержал победу в избирательной гонке на 208-м округе с разницей 1442 голоса.

Вчера Олег Ляшко поздравил себя с победой на выборах.

Напомним, выборы в округе №208 назначены в связи с гибелью народного депутата Валерия Давиденко. Его нашли мертвым с огнестрельным ранением 25 мая в туалете офисного центра в Киеве.

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