Оккупанты устроили вооруженную провокацию около Авдеевки

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

За прошедшие сутки, 25 октября, со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом информирует пресс-центр операции Объединенных сил.

Так, режим прекращения огня противник нарушил в вечернее время суток, применив в районе Авдеевки ручной противотанковый гранатомет.

"Провокационные одиночные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали", - говорится в утренней сводке.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Как сообщали, 24 октября оккупанты четыре раза открывали огонь на Донбассе.