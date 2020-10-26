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2020-10-26
Оккупанты устроили вооруженную провокацию около Авдеевки
Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.
Фото: Макс Требухов
За прошедшие сутки, 25 октября, со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня на Донбассе.
Об этом информирует пресс-центр операции Объединенных сил.
Так, режим прекращения огня противник нарушил в вечернее время суток, применив в районе Авдеевки ручной противотанковый гранатомет.
"Провокационные одиночные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали", - говорится в утренней сводке.
Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.
Как сообщали, 24 октября оккупанты четыре раза открывали огонь на Донбассе.