В Житомирской области кандидат от ОПЗЖ устроил потасовку на участке, вызвали скорую и полицию

Кандидат имел замечания к работе членов избирательной комиссии.

В Житомирской области кандидат от ОПЗЖ устроил потасовку на участке, вызвали скорую и полицию
Фото: http://www.nrcu.gov.ua/

В селе на Житомирщине кандидат в депутаты от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Константин Черпицкий устроил на участке потасовку. Женщине, которая входит в состав УИК, стало плохо, вызвали полицию и скорую помощь. Об этом информирует гражданская сеть ОПОРА.

Инцидент произошел в селе Рыжов на участке №181189, на котором зарегистрировано всего 79 избирателей.

"Он решил, что там какие-то нарушения и начал вмешиваться в избирательную документацию. Ему все не нравилось. К сейфу пошел, ему не понравилось, что печать в сумке головы в сейфе, протоколы не понравилось, как лежали. Комиссия ему помешала, и у них началась толкотня", - рассказал наблюдатель ОПОРЫ.

На участок вызвали полицию. Пока ехали правоохранители, кандидат продолжал ругаться. Женщине, которая входит в состав УИК, стало плохо, местный фельдшер оказала первую помощь, но пришлось вызвать скорую помощь.

На сайте ЦИК указано, что Константин Черпицкий баллотируется в Житомирский областной совет от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". В информации о кандидате указано, что он директор ООО "Стар Пак Премиум", проживает в Киеве.

Напомним, в Чернигове произошла стычка между наблюдателями от партии и главой УИК из-за ошибок в бюллетенях.

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