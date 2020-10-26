В Чернигове произошла потасовка между наблюдателями от партии и главой УИК из-за ошибок в бюллетенях

В Чернигове произошла потасовка между наблюдателями от партии "За будущее" и главой участковой избирательной комиссии из-за ошибок в бюллетенях. Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.

"На избирательных участках №741002, 741073 и 741033 в Чернигове обнаружили ошибки в списках кандидатов, а именно фамилии кандидатов в депутаты от политических партий не совпадают с номером округа, что вызвало споры и толкотню на одном из участков", - говорится в сообщении.

В бюллетенях списки кандидатов из округа 2 (избирательный участок №741073) напечатаны в округе 4 (избирательный участок №741002). При этом по этим участкам голосования продолжается в обычном режиме, отметили в ОПОРЕ.

Из-за ошибки на участке №741002 возник конфликт и толкотня между наблюдателями партии "За Будущее", которые пытались посмотреть бюллетени, и главой УИК Русланом Волощуком.

Наблюдатели от ОПОРЫ зафиксировали на видео, как глава УИК толкал наблюдателей партии и не давал им подойти к столам с бюллетенями. Глава УИК также запретил использовать свои слова для официального комментария, требовал выключить микрофон и сообщил, что "уже ходил по судам".

"В избирательном бюллетене моя фамилия отсутствует вообще и есть такое впечатление, что перепутали списки. И, как специалисты говорят, нет легитимного выхода из этой ситуации. Сейчас работаем над этим фактом, рано говорить о каких-то выводах", прокомментировал кандидат от партии" За Будущее "Юрий Штань.

Напомним, 25 октября в Украине проходят местные выборы. Граждане избирают депутатов областных, районных, сельских советов, поселковых, сельских и городских голов, а также депутатов городских, сельских, поселковых советов в объединенных территориальных общинах (ОТГ).

Глава ЦИК назвал эти выборы самыми сложными в истории Украины.

По состоянию на 12:00 явка на выборах составила 13,5%. Наблюдатели зафиксировали несколько видов нарушений.