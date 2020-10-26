Экзит-пол "УДАРа" показал победу Кличко в первом туре

С результатом 50,2%.

На выборах Киевского городского головы побеждает действующий мэр Виталий Кличко, а наибольшее количество голосов на выборах в Киевсовет получила партия Виталия Кличко - «УДАР». Об этом свидетельствуют результаты экзит-пола.

Действующий мэр Киева Виталий Кличко, выдвинутый партией «Удар», занимает первое место на выборах Киевского городского головы с результатом 50,2%.

Ближайший оппонент Александр Попов (ОПЗЖ) набирает 8,9%. На третьем месте – Сергей Притула («Голос», 8,5%), на четвертом – Ирина Верещук («Слуга народа», 7,9%).

На выборах в Киевский городской совет первое место с результатом 22% занимает партия "УДАР". Второе место - «Европейская солидарность», 18,3%. Третье с результатом 10% у «Слуги народа». Также пятипроцентный барьер преодолевают «Голос» (7,5%) и «Единство» (6,1%).

Экзит-пола проведен по заказу партии "УДАР" Институтом развития города.

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