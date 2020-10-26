Партия «Европейская Солидарность» проводит параллельный подсчет голосов, чтобы защитить результаты выборов. Об этом заявил экс-президент, лидер партии Петр Порошенко.

«Мы имеем очень тревожные сигналы из ряда областей Украины. Там, где опросы показывают, что проект власти или другие олигархические проекты, которые защищаются и поддерживаются властью, не проходят сейчас - их будут пытаться «за уши» протянуть в громады, в местные советы», - предостерегает Петр Порошенко.

Он отметил, что «Европейская Солидарность» проводит параллельный подсчет голосов, который уже начался и будет продолжаться до полного подсчета результатов.

«Я надеюсь, что завтра в течение дня нам удастся обнародовать первые итоги параллельного подсчета голосов. И тот опыт, который у нас есть за последние четыре избирательные кампании, свидетельствует об абсолютной надежности этого механизма», - подчеркнул Порошенко.

«В условиях, когда кто-то будет задерживать подсчет голосов, мы будем действовать эффективно. У нас сформированы мобильные группы, в составе которых есть и депутаты, и юристы, и представители общественных организаций. Мы никому не советуем нарушать закон», - предупредил экс-президент Украины.