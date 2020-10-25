Полиция расследует привлечение несовершеннолетних к проведению опроса Зеленского

Правоохранители устанавливают, давали ли на это согласие родители.

Полиция расследует привлечение несовершеннолетних к проведению опроса Зеленского
Фото: Макс Требухов

Полиция расследует информацию о привлечении несовершеннолетних к проведению опроса президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщил на брифинге глава Национальной полиции Игорь Клименко, передает РБК-Украина.

По его словам, использование детей в опросе законно, но может осуществляться только с согласия родителей.

Установлено, что в Хмельницкой области у одной несовершеннолетней не было согласия родителей на такую деятельность. На ее мать полиция составила админпротокол за невыполнение родительских обязанностей. Сейчас полиция расследует, было ли получено согласие родителей во всех случаях.

"Нам нужно время, чтобы установить, все ли родители давали согласие", - подчеркнул Клименко.

Кроме того, по его словам, часть волонтеров, которые проводили опрос Зеленского, были без документов. В то же время, вопреки опасениям правоохранителей, за сутки не зафиксировано ни одного нападения на этих волонтеров.

Напомним, 13 октября президент Зеленский объявил о проведении всеукраинского опроса в день выборов. Он отметил, что это будут "пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами, о том, о чем раньше у нас никогда не спрашивали". Первый вопрос Зеленский озвучил 14 октября, затем в Офисе президента назвали все пять вопросов. Также в ОП отметили, что анонсированный опрос не будет иметь прямых юридических последствий.

В Комитете избирателей Украины отметили, что проведение всенародного опроса в день голосования не предусмотрено Избирательным кодексом.

18 октября появились новые детали о формате проведения опроса президента. Согласно документу, который есть в распоряжении LB.ua, у избирательного участка стоит волонтер и проводит опрос среди избирателей, выходящих с участка. Опрос исключает любую агитацию и проводится исключительно среди желающих. Избиратель получает и заполняет анкету и опускает в коробку для опроса. Каждый волонтер одет в манишку, брендированную логотипом и названием опроса.

Структура сети опроса будет включать областных координаторов, региональных координаторов и волонтеров опроса. Финансировала проведение партия "Слуга народа".

Министерство внутренних дел призвало украинцев не осуществлять каких-либо насильственных действий по отношению к волонтерам, которые будут проводить опрос.

На проведение всеукраинского опроса будет потрачено свыше 100 миллионов гривень. Спикером кампании стал шоумен Артем Гагарин.

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