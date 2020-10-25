В Ужгороде во второй тур проходит кандидат от "СН" и действующий мэр - экзит-пол

Разрыв между ними - около процента.

В Ужгороде во второй тур выборов мэра проходит действующий мэр-самовыдвиженец Богдан Андриив и кандидат от "Слуги народа" Виктор Щадей.

Такие данные экзит-пола обнародованы в эфире программы Савика Шустера.

Андриив предварительно набирает 23,84%, Щадей - 22,73%.

Самовыдвиженец Сергей Ратушняк 14,74%.

В Ужгородский городской совет проходят, по предварительным данным, "Слуга народа" (18,91%), "Батькивщина" (12,21%), "Родное Закарпатье" (8,87%), " ЕС " (7,17% ), ОПЗЖ, (5,88%), Партия венгров Украины (5,35%) и За будущее (5,21%).

Экзит-полы Шустера проведены в 12 городах в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина-24". Для определения явки использованы инструменты социологической компании Liberty Report. Более 1500 интервьюеров работали на 554 избирательных участках. 70 операторов колл-центра в течение дня получали данные от социологов. Опрос проводился путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков. Предельная ошибка выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта). Статистическая погрешность 1,9%.