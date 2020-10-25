Действующий мэр Запорожья побеждает в первом туре - экзит-пол

Владимир Буряк предварительно имеет более 60%.

Действующий мэр Запорожья побеждает в первом туре - экзит-пол
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Действующий мэр Запорожья Владимир Буряк побеждает в первом туре выборов главы города с показателем более 60%.

Такие данные экзит-пола обнародованы "24 каналом".

На втором месте Виталий Тишечко (14,8%), далее Валерий Прозапас (11,4%), Виталий Рябцев (3,6%) и Олеся Крамаренко (2,7%).

За кресло мэра Запорожья боролись действующий мэр Владимир Буряк, который выдвигался от своей партии "Единение", Олеся Крамаренко от "За будущее", Валерий Прозапас от "Европейской солидарности", самовыдвиженец Дмитрий Осипов, Юрий Ружин от РПЛ, Виталий Рябцев от "Батькивщины" Элла Слепян от "Нашего края", Денис Тарасов от "Силы людей", Виталий Тишечко от "Слуги народа", самовыдвиженец Виктор Хоцкий.

На выборах в городской совет лидирует партия Буряка "Единение" - 25,2%, "Слуга народа" набирает 18,9%, ОПЗЖ - 14,8%, "ЕС" -13,4%.

По данным опроса муниципального канала Z, Владимир Буряк набирает 60,6%, Виталий Тишечко - 14,8%.

Напомним, что в Виннице на выборах городского головы в первом туре выигрывает действующий мэр Сергей Моргунов, который баллотировался от партии "Украинская стратегия Гройсмана".

Также в первом туре на выборах мэра Харькова лидирует Геннадий Кернес. Он побеждает в первом туре с показателем 57,9%.

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