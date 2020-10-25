В Виннице в первом туре выигрывает действующий мэр - экзит-пол

Партия экс-премьера Гройсмана также лидирует на выборах в горсовет.

В Виннице на выборах городского головы в первом туре выигрывает действующий мэр Сергей Моргунов, который баллотировался от партии "Украинская стратегия Гройсмана".

На втором месте - Сергей Кудлаенко от "Европейской солидарности". Такие данные экзит-пола обнародованы в эфире студии Савика Шустера.

Показатель Сергея Борзова от "Слуги народа" - 9%.

Среди партий на выборах в горсовет также лидирует "Украинская стратегия Гройсмана" (49,56%), у " ЕС " - 12%, у "Слуги народа" - 11,58%, у ОПЗЖ - 6,64.

Экзит-полы Шустера проведены в 12 городах в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина-24". Для определения явки использованы инструменты социологической компании Liberty Report. Более 1500 интервьюеров работали на 554 избирательных участках. 70 операторов колл-центра в течение дня получали данные от социологов. Опрос проводился путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков. Предельная ошибка выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта). Статистическая погрешность 1,9%.

Сергей Моргунов является мэром Винницы с 2015 года. Фактически он возглавил город еще в 2014, после того, как Владимир Гройсман перешел работать в Кабинет министров.