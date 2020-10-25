Олег Ляшко поздравил себя с победой на выборах

"Спасибо всем и каждому за победу на 208 округе".

Олег Ляшко поздравил себя с победой на выборах
Фото: znaj.ua

Лидер радикальной партии Олег Ляшко поздравил себя с победой на выборах народного депутата в 208 округе на Черниговщине.

"Спасибо всем и каждому за победу на 208 округе. Это наша общая победа! Я вернулся", - написал он в фейсбуке.

Вместе с Ляшко борются за кресло народного депутата еще 17 кандидатов.

Напомним, в июне лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко поддержала Олега Ляшко на довыборах в Верховную Раду в округе №208.

Выборы в округе №208 назначены в связи с гибелью народного депутата Валерия Давыденко. Его нашли мертвым с огнестрельным ранением 25 мая в туалете офисного центра в Киеве.

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