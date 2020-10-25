На выборах во Львовский горсовет лидирует "Европейская солидарность", - экзит-пол

Партия мэра Львова на втором месте по количеству голосов.

На выборах во Львовский горсовет лидирует "Европейская солидарность", - экзит-пол
Фото: Макс Левин

На выборах во Львовский областной совет лидирует партия "Европейская солидарность" с результатом 30,74%.

Такие данные экзит-пола обнародованы в эфире программы Савика Шустера.

На втором месте - партия действующего мэра Андрея Садового "Самопомощь" (24,12%).

Партия "Голос" набирает 9,78%, ВО "Свобода" - 7,52%, "Варта" - 5,06%. Могут также преодолеть 5-процентный барьер и пройти в горсовет партия "Слуга народа" - 4,74% и "Украинская Галицкая партия" - 4,65%.

Напомним, что на выборах мэра Львова лидирует Андрей Садовый с 38%. На втором месте - Олег Синютка от "Европейской солидарности" (28%).

Экзит-полы Шустера проведены в 12 городах в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина-24". Для определения явки использованы инструменты социологической компании Liberty Report. Более 1500 интервьюеров работали на 554 избирательных участках. 70 операторов колл-центра в течение дня получали данные от социологов. Опрос проводился путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков. Предельная ошибка выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта). Статистическая погрешность 1,9%.

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