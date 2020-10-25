Олег Ляшко заявил, что у него пытаются украсть победу на 208 округе

208-й избирательный округ на Черниговщине - единственный округ в Украине, на котором сегодня, кроме местных властей, выбирали еще и депутата-мажоритарщика в парламент. От нынешней весны, с момента трагической гибели нардепа Валерия Давиденко, этот округ оставался без депутата. Поэтому когда объявили выборы, Олег Ляшко подал свою кандидатуру.

А сегодня, сразу после завершения выборов, лидер радикалов поздравил себя и своих избирателей с победой на выборах. Мол, экзит-полы дают ему уверенную победу.

"Спасибо всем и каждому за победу на 208 округе. Это наша общая победа! Я вернулся", - написал Ляшко у себя в Facebook.

Ляшко заявил, что у него пытаются украсть победу на 208 округе: “Украинцы пришли и проголосовали не за деньги, а за Ляшко“

Но уже через несколько минут обеспокоенный кандидат в парламент опубликовал видеообращение с Бахмача, в котором обвинил власть в попытках фальсифицировать выборы на его округе.

Ляшко заявил, что власти дана команда службе безопасности вмешаться в выборы и забрать у него победу. Он также говорит, что властями были выброшены огромные деньги за победу другого кандидата. Но народ проголосовал за Ляшко.

"Украинцы пришли и проголосовали не за деньги, а за Ляшко", - говорит главный радикал Украины.

Он также обращается к президенту Владимиру Зеленскому с призывом не повторять печальный опыт Виктора Януковича, который любил фальсификациямим на своим личным вмешательством обеспечить объективный и честный подсчет голосов на двести восьмом округе. В ином случае, шестого президента ждать судьба четвертого.

"Владимир Александрович, с моего округа начнется начало вашего конца", - пригрозивЛяшко гаранту.

Напомним, за несколько дней до выборов Олег Ляшко выпустил клип, где он в костюме супергероя спасает мир.


: Марченко Любов, Тудей

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