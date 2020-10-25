Объявлены результаты экзит-пола выборов мэра Днепра: во втором туре - Филатов и Краснов

Согласно данным экзит-пола Савика Шустера, на выборах мэра Днепра лидирует действующий мэр Борис Филатов с показателем 44,47%. На втором месте - Загид Краснов от "Гражданской силы".

Такие данные объявлены в эфире программы Савика Шустера на канале "Украина 24".

Днепровская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 17 кандидатов в мэры Днепра. Среди них действующий мэр Борис Филатов от партии "Пропозиция", Загид Краснов от "Гражданской силы", Татьяна Рычкова от "Евросолидарности", Мгер Куюмчан от "Батькивщины", Сергей Рыженко от "Слуги народа", Александр Вилкул от своего блока, Павел Демьяненко от партии "Дело", Сергей Никитин от ОПЗЖ, Виталий Жеганский от "Голоса" и Олег Василенко от "Свободы".

Также баллотировались Артем Романюков от "Демократического альянса", Дмитрий Семеренко от партии "Команда Днепра", Татьяна Лампик от "Партии зеленых Украины" и Игорь Майденко от "Национального корпуса".

Самовыдвиженцами стали Елена Сергеева, Михаил Королев и Евгений Богиня.

Напомним, что экзит-полы Шустера проведены в 12 городах в рамках совместного проекту студии Савика Шустера и телеканала "Украина-24". Для определения явки использованы инструменты социологической компании Liberty Report. Более 1500 интервьюеров работали на 554 избирательных участках. 70 операторов колл-центра в течение дня получали данные от социологов. Опрос проводился путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков. Предельная ошибка выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта). Статистическая погрешность 1,9%.