Выборы в Мариуполе выигрывает действующий мэр - экзит-пол

На выборах в городской совет больше всего голосов также набирает "Блок Вадима Бойченко".

Выборы мэра Мариуполя выигрывает действующий городской голова Вадим Бойченко с результатом 69,05%.

Такие данные экзит-пола объявлены в эфире программы Савика Шустера на канале "Украина 24".

Бойченко набирает 69,05% избирателей города, в то время как его ближайший конкурент, представитель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Владимир Клименко - 23,71%.

На выборах в городской совет больше всего голосов также набирает "Блок Вадима Бойченко" (45,96%). ОПЖЗ набирает 30,69%, Партия Шария - 6,56%, "Слуга народа" - 6,28%, "Сила людей" - 4,57%.

Другие партии не преодолевают 5-процентный барьер.

Напомним, экзит-полы Шустера проведены в 12 городах в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина-24". Для определения явки использованы инструменты социологической компании Liberty Report. Более 1500 интервьюеров работали на 554 избирательных участках. 70 операторов колл-центра в течение дня получали данные от социологов. Опрос проводился путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков. Предельная ошибка выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта). Статистическая погрешность 1,9%.