В городской совет Днепра проходят шесть партий - экзит-пол

В Днепровский городской совет, согласно данным экзит-пола Савика Шустера, проходят шесть партий.

Это - партия "Пропозиция" (28,33%), "Оппозиционная платформа - За жизнь" (17,15%), "Слуга народа" (15,21%), "Гражданская сила" (10,44%), "Европейская солидарность" (7,5%) и "Блок Вилкула Украинская перспектива" (5,24%).

Экзит-полы Шустера проведены в 12 городах в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина-24". Для определения явки использованы инструменты социологической компании Liberty Report. Более 1500 интервьюеров работали на 554 избирательных участках. 70 операторов колл-центра в течение дня получали данные от социологов. Опрос проводился путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков. Предельная ошибка выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта). Статистическая погрешность 1,9%.

Напомним, что на на выборах мэра Днепра лидирует действующий мэр Борис Филатов с показателем 44,47%. На втором месте - Загид Краснов от "Гражданской силы", за него проголосовали 14,44%, на третьем - представитель Блока "Украинская перспектива" Александр Вилкул, за него проголосовали 11,27%.