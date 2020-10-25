На выборах мэра Ивано-Франковска Марцинкив набрал более 80%, - экзит-пол

Отрыв от следующего кандидата - более 70%.

Действующий мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив побеждает в первом туре с показателем 84%. Такие данные экзит-пола обнародованы ОО "Центр развития инициатив".

На втором месте с показателем 6,7% кандадат от "Европейской солидарности" Петр Шкутяк. На третьем - Наталья Сербин ("Украинская галицкая партия"), на четвертом - Александр Богачев от "Слуги народа".

Напомним, что на выборах мэра Львова лидирует Андрей Садовый с 38%. На втором месте - Олег Синютка от "Европейской солидарности" (28%).