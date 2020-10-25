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2020-10-25
На выборах мэра Ивано-Франковска Марцинкив набрал более 80%, - экзит-пол
Отрыв от следующего кандидата - более 70%.
Руслан Марцінків
Фото: Чернігівська Свобода
Действующий мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив побеждает в первом туре с показателем 84%. Такие данные экзит-пола обнародованы ОО "Центр развития инициатив".
На втором месте с показателем 6,7% кандадат от "Европейской солидарности" Петр Шкутяк. На третьем - Наталья Сербин ("Украинская галицкая партия"), на четвертом - Александр Богачев от "Слуги народа".
Напомним, что на выборах мэра Львова лидирует Андрей Садовый с 38%. На втором месте - Олег Синютка от "Европейской солидарности" (28%).
Кандидат от партии УДАР Виталий Кличко лидирует на выборах мэра Киева с показателем 45,93%. На втором месте - кандидат от партии ОПЗЖ Александр Попов с 9,62%.