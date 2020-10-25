Результаты экзит-пола выборов в Киевсовет: впереди УДАР и ЕС

На выборах в Киевский городской совет лидирует партия УДАР Виталия Кличко (19,74%), на втором месте - партия "Європейская солидарность" (17,76%), на третьем - "Слуга народа" (10,28%).

Такие данные экзит-полов объявили в эфире программы Савика Шустера.

На четвертом месте - ВО "Батькивщина" (8,61%) и на пятом - "Оппозиционная платформа - за жизнь" (7,77%).

Отмечается, что студия совместно с телеканалом "Украина-24" провели собственные экзит-полы в 12 городах Украины: Киеве , Харькове, Одессе, Львове, Днепре, Мариуполе, Кривом Роге, Черновцах, Николаеве, Виннице, Черкассах и Ужгороде. Также были использованы инструменты социологической компании Liberty Report.

Напомним, что экзит-полы Шустера проведены в 12 городах в рамках совместного проекту студии Савика Шустера и телеканала "Украина-24". Для определения явки использованы инструменты социологической компании Liberty Report. Более 1500 интервьюеров работали на 554 избирательных участках. 70 операторов колл-центра в течение дня получали данные от социологов. Опрос проводился путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков. Предельная ошибка выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта). Статистическая погрешность 1,9%.