На выборах мэра Одессы лидирует Труханов, во второй тур выходит кандидат от ОПЗЖ - экзит-пол

На втором месте кандидат от ОПЗЖ Николай Скорик с 17,3%.

На выборах мэра Одессы лидирует Труханов, во второй тур выходит кандидат от ОПЗЖ - экзит-пол
Геннадий Труханов
Фото: facebook/Геннадий Труханов

На выборах мэра Одессы лидирует действующий мэр Геннадий Труханов с показателем 34,4%. На втором месте кандидат от ОПЗЖ Николай Скорик с 17,3%.

Об этом свидетельствуют результаты экзит-пола Савика Шустера совместно с каналом "Украина 24". Кандидат от "Слуги народа" Олег Филимонов на третьем месте.

Одесса стала лидером по количеству желающих занять кресло мэра. Сначала ЦИК зарегистрировала 29 кандидатов в мэры, однако впоследствии отменила регистрацию нескольких кандидатов с фамилиями Зеленский и Филимонов. Всего было зарегистрировано 23 кандидата.

От "Слуги народа" баллотировался комик Олег Филимонов, от "Голоса" - Наталья Делиева, от "Евросолидарности" Петр Обухов, от собственного блока - экс-нардеп Эдуард Гурвиц, от ОПЗЖ Николай Скорик, от партии "Наш край" Евгений Червоненко, от "За будущее" Сергей Калинчук. Также баллотировались самовыдвиженцы и представители других политсил.

Напомним, что экзит-полы Шустера проведены в 12 городах в рамках совместного проекту студии Савика Шустера и телеканала "Украина-24". Для определения явки использованы инструменты социологической компании Liberty Report. Более 1500 интервьюеров работали на 554 избирательных участках. 70 операторов колл-центра в течение дня получали данные от социологов. Опрос проводился путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков. Предельная ошибка выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта). Статистическая погрешность 1,9%.

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