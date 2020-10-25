Кернес побеждает в первом туре - экзит-пол

Он побеждает в первом туре с показателем 57,9%.

На выборах мэра Харькова лидирует Геннадий Кернес. Он побеждает в первом туре с показателем 57,9%.

Такие данные экзит-пола объявлены в эфире программы Савика Шустера на канале "Украина 24".

Кандидат от ОПЗЖ Александр Фельдман получил 12,2%, кандидат от "Слуги народа" Алексей Кучер - 11,98%.

Напомним, что экзит-полы Шустера проведены в 12 городах в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина-24". Для определения явки использованы инструменты социологической компании Liberty Report. Более 1500 интервьюеров работали на 554 избирательных участках. 70 операторов колл-центра в течение дня получали данные от социологов. Опрос проводился путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков. Предельная ошибка выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта). Статистическая погрешность 1,9%.

ЦИК зарегистрировала 14 кандидатов в мэры Харькова. Кроме Кернеса, который баллотировался от собственного блока, на должность харьковского городского головы претендовали Александр Абрамичев ("Европейская солидарность"), Ирина Денисова ("За будущее"), Сергей Кушнарев ("Победа Пальчевского"), самовыдвиженец Валерий Безлепкин, Алексей Кучер ("Слуга народа"), Георгий Лаговский (УДАР), Игорь Приходько ("Батькивщина"), самовыдвиженка Наталья Пилипенко, Александр Фельдман (ОПЗЖ), Игорь Черняк ("Разом"), Никита Соловьев ("Демократическая сокира"), самовыдвиженец Денис Ярославский, Александра Нарыжная ("Голос»).

Кернес является мэром Харькова с 2010 года.

Напомним, что в начале сентября Геннадий Кернес заболел коронавирусом, в связи с осложнением здоровья уехал на лечение в Германию. В начале октября стало известно, что Кернес получил отрицательный тест на ковид.

О намерении баллотироваться в мэры Харькова заявлял и Михаил Добкин. Однако в октябре он снял свою кандидатуру в пользу Геннадия Кернеса.