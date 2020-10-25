На избирательном участке в Днепре бюллетени хранили в кастрюлях

В Днепре на избирательном участке на проспекте Драгоманова, 50, бюллетени положили в кастрюлю, так как сейф оказался слишком мал для такого их количества.

Об этом рассказала глава участковой избирательной комиссии Людмила Волнянская, передает Суспільне.UA.

По ее словам, на участке зарегистрированы 1285 избирателей, а это около 5000 бюллетеней.

Волнянская отметила, что действовала согласно инструкции. На следующий день после того, как бюллетени привезли на участок и опечатали, их пересчитали, и их количество сошлось.

"Звонила везде, приезжали представители, молча разошлись и все. А что нам оставалось делать? Пришлось, я знаю, что в соответствии с положениями, должны быть упакованы в емкость, которая не сгорает, что мы и сделали. Закрыли в незгораемой емкости, опечатали и сдали под охрану полиции. Правильно сделали. Правильно. В комнате сейф, 2 емкости и 2 полицейских сутки дежурили", - отметила глава УИК №12129.

Напомним, полиция Киевщины открыла производство по факту нарушения тайны голосования в городе Бровары.