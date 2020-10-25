Первые результаты экзит-полов в Киеве

Согласно первым результатам экзит-полов в Киеве первое место в гонке за пост мэра прогнозируемо набирает действующий мэр Виталий Кличко (партия "Удар"). Второе место различные экзит-полы отдают Александру Попову (ОПЗЖ).

Согласно опросам, проведенным группой ТРК "Украина 24" первая пятерка участников мэрской гонки выглядит следующим образом:

Виталий Кличко - 45.93% Александр Попов - 9.62% Ирина Верещук - 8.53% Алексей Кучеренко - 7.82% Сергей Притула - 7.27%.

В опросах группы "Рейтинг" места расположились немного по-другому, хотя персоналии те же:

Виталий Кличко - 47.8% Александр Попов - 8.6% Сергей Притула - 8.3% Ирина Верещук - 8.0% Алексей Кучеренко - 6.3%

Что касается рейтинга партий на выборах в Киеве, то они по рейтингу ТРК "Украина 24" выглядит так:

"Удар Виталия Кличко" - 19,74% "Европейская солидарность" - 17,76% Слуга народа - 10,28% ВО "Батькивщина" - 8,61% ОПЗЖ - 7,77% "Единство Александра Омельченко" - 5,94% "Голос" - 5,65% "Сила и честь" - 4,53% "Победа Пальчевский" - 4,08% ВО "Свобода" - 3,71%.

Напомним, Владимира Зеленского и его жену сегодня на избирательном участке встретила активистка Femen без нижнего белья.