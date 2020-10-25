Первые результаты экзит-полов в Киеве

Согласно первым результатам экзит-полов в Киеве первое место в гонке за пост мэра прогнозируемо набирает действующий мэр Виталий Кличко (партия "Удар"). Второе место различные экзит-полы отдают Александру Попову (ОПЗЖ).

Экзит-полы на выборах в Киеве - первые результаты: Кличко будет бороться за кресло мэра в два тура

Согласно опросам, проведенным группой ТРК "Украина 24" первая пятерка участников мэрской гонки выглядит следующим образом:

  1. Виталий Кличко - 45.93%
  2. Александр Попов - 9.62%
  3. Ирина Верещук - 8.53%
  4. Алексей Кучеренко - 7.82%
  5. Сергей Притула - 7.27%.
Экзит-полы на выборах в Киеве - первые результаты: Кличко будет бороться за кресло мэра в два тура

В опросах группы "Рейтинг" места расположились немного по-другому, хотя персоналии те же:

  1. Виталий Кличко - 47.8%
  2. Александр Попов - 8.6%
  3. Сергей Притула - 8.3%
  4. Ирина Верещук - 8.0%
  5. Алексей Кучеренко - 6.3%

Что касается рейтинга партий на выборах в Киеве, то они по рейтингу ТРК "Украина 24" выглядит так:

  1. "Удар Виталия Кличко" - 19,74%
  2. "Европейская солидарность" - 17,76%
  3. Слуга народа - 10,28%
  4. ВО "Батькивщина" - 8,61%
  5. ОПЗЖ - 7,77%
  6. "Единство Александра Омельченко" - 5,94%
  7. "Голос" - 5,65%
  8. "Сила и честь" - 4,53%
  9. "Победа Пальчевский" - 4,08%
  10. ВО "Свобода" - 3,71%.
Экзит-полы на выборах в Киеве - первые результаты: Кличко будет бороться за кресло мэра в два тура

Экзит-полы на выборах в Киеве - первые результаты: Кличко будет бороться за кресло мэра в два тура
Напомним, Владимира Зеленского и его жену сегодня на избирательном участке встретила активистка Femen без нижнего белья.


: Марченко Любов, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Качура рассказал о новом этическом кодексе для депутатов фракции "Слуга народа"Качура рассказал о новом этическом кодексе для депутатов фракции "Слуга народа"
Кличко назвал нереальным требование МОЗ оборудовать кислородом кровати для ковидных больных до 1 ноябряКличко назвал нереальным требование МОЗ оборудовать кислородом кровати для ковидных больных до 1 ноября
Дочь военного, который поджег себя на Майдане, требует встречи с ЗеленскимДочь военного, который поджег себя на Майдане, требует встречи с Зеленским
Дело Маркива: на суде выступили защитники нацгвардейцаДело Маркива: на суде выступили защитники нацгвардейца
Зеленский оценил работу правоохранительных органов на "двойку"Зеленский оценил работу правоохранительных органов на "двойку"
Блок рекламы


Похожие новости
Возле офиса Нацкорпуса в Киеве взорвалась гранатаВозле офиса Нацкорпуса в Киеве взорвалась граната
Движение ЧЕСНО опубликовало первые фото волонтеров опроса ЗеленскогоДвижение ЧЕСНО опубликовало первые фото волонтеров опроса Зеленского
В Киеве провели акцию солидарности с белорусскими протестующимиВ Киеве провели акцию солидарности с белорусскими протестующими
В Киеве зафиксировали манипуляции с избирательными протоколамиВ Киеве зафиксировали манипуляции с избирательными протоколами
Результаты аудита "Нафтогаза" должен рассмотреть СНБО - Юрий ВитренкоРезультаты аудита "Нафтогаза" должен рассмотреть СНБО - Юрий Витренко
Папа Римский впервые выступил в маске на публичном мероприятииПапа Римский впервые выступил в маске на публичном мероприятии
Американская национальная газета USA Today впервые в истории высказалась в поддержку одного из кандидатов в президентыАмериканская национальная газета USA Today впервые в истории высказалась в поддержку одного из кандидатов в президенты
Кабмин работает над развертыванием коек в немедицинских учреждениях в Киеве, Одессе и в Донецкой областиКабмин работает над развертыванием коек в немедицинских учреждениях в Киеве, Одессе и в Донецкой области
Тимошенко предложила ежегодно открывать по станции метро в КиевеТимошенко предложила ежегодно открывать по станции метро в Киеве
Netflix в Киеве снимает документальный фильм или сериал о протестах в Беларуси, - советник ТихановскойNetflix в Киеве снимает документальный фильм или сериал о протестах в Беларуси, - советник Тихановской
Последние новости
Подгружаем последние новости