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2020-10-25
Первые результаты экзит-полов в Киеве
Согласно первым результатам экзит-полов в Киеве первое место в гонке за пост мэра прогнозируемо набирает действующий мэр Виталий Кличко (партия "Удар"). Второе место различные экзит-полы отдают Александру Попову (ОПЗЖ).
Согласно опросам, проведенным группой ТРК "Украина 24" первая пятерка участников мэрской гонки выглядит следующим образом:
- Виталий Кличко - 45.93%
- Александр Попов - 9.62%
- Ирина Верещук - 8.53%
- Алексей Кучеренко - 7.82%
- Сергей Притула - 7.27%.
В опросах группы "Рейтинг" места расположились немного по-другому, хотя персоналии те же:
- Виталий Кличко - 47.8%
- Александр Попов - 8.6%
- Сергей Притула - 8.3%
- Ирина Верещук - 8.0%
- Алексей Кучеренко - 6.3%
Что касается рейтинга партий на выборах в Киеве, то они по рейтингу ТРК "Украина 24" выглядит так:
- "Удар Виталия Кличко" - 19,74%
- "Европейская солидарность" - 17,76%
- Слуга народа - 10,28%
- ВО "Батькивщина" - 8,61%
- ОПЗЖ - 7,77%
- "Единство Александра Омельченко" - 5,94%
- "Голос" - 5,65%
- "Сила и честь" - 4,53%
- "Победа Пальчевский" - 4,08%
- ВО "Свобода" - 3,71%.
Напомним, Владимира Зеленского и его жену сегодня на избирательном участке встретила активистка Femen без нижнего белья.
: Марченко Любов, Тудей