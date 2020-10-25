ЦИК обнародовала статистику по явке на выборы по областям на 13:00

Рекордсменом является Одесская область, однако и там явка по состоянию на 13:00 еле превысила четверть.

Наименьшая явка на местных выборах в Украине по состоянию на 13:00 зафиксирована в Черновицкой и Ивано-Франковской областях - по 14%.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии.

В Закарпатской области на тринадцать часов проголосовали 15,3% избирателей, в Харьковской и Николаевской - 15,6%, в Сумской области - 15,7%, в Киеве - 16,2%, на Полтавщине - 16,6% на Херсонщине - 16,7%, в Волынской, Тернопольской и Черкасской областях - по 17%.

В Винницкой области приняли участие 17,2% избирателей, в Луганской - 18%, Житомирской - 18,3% в Кировоградской области - 18,6%, Черниговской - 20,1%, в Донецкой - 22,1%.

Наибольшая явка зафиксирована в Одесской области, но без города Одесса - 26%.

Напомним, что общая явка на местных выборах в Украине по состоянию на 12:00, по данным ОПОРЫ, составила 13,5%. На избирательных участках фиксировали нарушения выдачи бюллетеней, их фотографирование и демонстрацию результатов голосования. При этом вбросов бюллетеней пачками до полудня наблюдатели не зафиксировали.