Полиция открыла производство по факту нарушения тайны голосования в Броварах

Полиция открыла производство по факту нарушения тайны голосования в городе Бровары Киевской области.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"В Броварской отдел полиции поступило сообщение от избирателя о том, что путем внесения в избирательный бюллетень (на корешок и сам бюллетень) уникального номерного знака было совершено умышленное нарушение тайны голосования при проведении местных выборов, которое в дальнейшем может позволить установить содержание волеизъявления граждан , принявших участие в выборах", - говорится в сообщении.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что власть сделала все, чтобы люди могли максимально честно и прозрачно определиться на местных выборах-2020. Именно поэтому, по его словам, ситуация в настоящее время в целом контролируема.