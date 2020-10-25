Мэр Львова нашел паспорт и проголосовал на местных выборах (обновлено)

Мэр Львова Андрей Садовый не смог принять участие в голосовании на местных выборах, поскольку пришел на участок с загранпаспортом.

Его жена и теща смогли проголосовать, пишет Zaxid.net.

Представительница избирательного участка отказалась выдавать бюллетень без паспорта гражданина Украины, поэтому Садовый был вынужден вернуться домой.

"Я не смог найти свой украинский паспорт дома, взял заграничный и девушки сделали мне замечание, что можно голосовать только по украинскому паспорту. Я хочу поблагодарить их за бдительность", - отметил мэр Львова.

Обновлено. Позже Садовый сообщил, что смог найти свой паспорт и отправляется на избирательный участок, чтобы проголосовать.

"Нашли! Спасибо любимой теще Марии Михайловне! Взяла кризисную ситуацию под свой контроль, организовала поиски и достигла результата. Хорошая теща на вес золота! Бегу голосовать", - написал Садовой в фейсбуке.

Напомним, что явка на местных выборах в Украине по состоянию на 12:00 составила 13,5%. На избирательных участках фиксировали нарушения выдачи бюллетеней, их фотографирование и демонстрацию результатов голосования. При этом вброс бюллетеней пачками до полудня наблюдатели не зафиксировали.