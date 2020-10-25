Корниенко: нарушения на выборах были, но они несущественны

"На 15:00 мы зафиксировали около 2000 нарушений, а явка по состоянию на 13:00 - 16%".

Глава партии "Слуга Народа" Александр Корниенко считает, что власть сделала все, чтобы люди могли максимально честно и прозрачно определиться на местных выборах-2020. Именно поэтому ситуация сейчас в целом контролируется.

Об этом он заявил на брифинге, передает LB.ua.

"Учитывая тот ход кампании, который был, и на чистоту процесса, о котором свидетельствовали правоохранители и международные и украинские наблюдатели, можно сказать: местные выборы-2020 прошли на высоком уровне прозрачности и честности избирательного процесса и соответствия законодательству, Избирательному кодексу и по мировым стандартам честных и прозрачных выборов. Несмотря на то, что мы партия власти, случаев применения вопиющего админресурса не было, как это было раньше", - отметил Корниенко.

По его словам, нарушения были, но они несущественны и не могут повлиять на ход выборов.

"Среди них - кражи бюллетеней, их порчи, попытки вынести бюллетени с участка. Кроме того, отметил глава партии, "на 15:00 мы зафиксировали около 2000 нарушений, а явка по состоянию на 13.00 - 16%. Это наши данные с 98% участков".