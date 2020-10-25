Турчинов пожаловался на плохую организацию голосования и фальсификации

Главным признаком местных выборов стало возвращение Украины к масштабным фальсификациям .Об этом во время брифинга заявил руководитель Центрального штаба партии «Европейская Солидарность» Александр Турчинов. Он отметил неудовлетворительный уровень организации избирательного процесса.

«День голосования, сегодняшний день, показал очень низкий уровень организации избирательного процесса в Украине. Много участков открылись со значительным опозданием. Очень многие члены избирательных комиссий, участковых и территориальных не вышли на свои рабочие места. К большому сожалению, организация и само голосование на многих участках также не соответствует европейским стандартам», - отметил Турчинов.

Он отметил, что на многих участках мало кабинок, образуются очереди и люди вынуждены обозначать своих кандидатов вне кабинок для голосования.

«Но главный признак этих выборов - это, к сожалению, возвращение нашей страны к масштабным фальсификациям, как это было во времена Виктора Януковича», - говорит Александр Турчинов.

«Главным уголовным признаком этих выборов является массовая агитация за правящую партию под видом президентского опроса. Причем эта массовая агитация происходит или у избирательных участков, или прямо на избирательных участках», - отмечает Турчинов. Он показал фото, где так называемый «опрос» происходит прямо на участке в Хмельницкой области.

Фото: eurosolidarity.org

«Мы видим наглое использование админресурса. Мы констатируем нарушение закона чиновниками», - отмечает Турчинов.

По его словам, большинство фальсификаций и законодательных нарушений касается незаконной поддержки представителей партии власти.

«В связи с упрощением изменения места голосования это было сделано сознательно на законодательном уровне. Одной из пассивных форм фальсификации выборов является прописка граждан, которые сознательно участвуют в фальсификации результатов выборов по месту, где они никогда не находились и никогда не проживали. И уже сегодня, в день выборов, мы видим много гастролеров, которые в автобусах ездят по стране и фактически изменяют результаты на тех или иных избирательных участках, фактически предоставляя незаконное преимущество тем или иным кандидатам», - констатирует руководитель Центрального штаба " ЕС ".

Турчинов продемонстрировал брендированные именами кандидатов защитные маски, которые раздавались избирателям перед голосованием.

«Мы видим незаконную агитацию в день голосования, учитывая проблемы, которые есть по всей стране с борьбой с коронавирусом. Кандидаты от многих политических сил используют средства защиты, которые предоставляются на избирательных участках, с фамилиями того или иного кандидата, что является грубым нарушением действующего законодательства. Все это касается и всевозможных наборов и тому подобное. К большому сожалению, эта технология стала достаточно распространенной в нашей стране и это касается многих регионов», - говорит Турчинов.

Руководитель штаба отметил, что есть немало сигналов о денежном подкупе избирателей.