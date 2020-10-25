В селе на Сумщине организовали фейковый участок для общины, которая отказывается входить в ОТО

Люди голосуют на незаконном участке, не зная, что нужно идти на другой.

В селе Сосновка на Сумщине открыли незаконный участок, который проводит голосование для общины, которая отказывается входить в состав ОТО. Об этом сообщила координатор гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская в фейсбуке.

Фейковый участок действует по номеру действительной УИК - 590211. Бюллетени напечатали самостоятельно.

"Возле фейкового участка играет музыка и людей приглашают на голосование, они идут на самопровозглашенный участок вместо настоящего, а в настоящем - очень низкая явка, ведь она в глубине села находится и возле него ничего не происходит, люди не знают, что туда на самом деле нужно идти" , - говорится в сообщении.

Полиция находится под участком и опрашивает людей на выходе. Правоохранители получили разрешение прокуратуры на вход в здание частной формы собственности для осуществления следственных действий.

По оценкам юристов ОПОРЫ, организаторы фейкового участка нарушили две статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 1 и ч.2 ст. 353 (Самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица - члены комиссий), ч.1 и ч.2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Ранее сообщалось, что руководство Университета ГФС пообещало голоса курсантов за полторы тысячи гривен. Командир одного из факультетов разослал указание студентам в мобильном приложении, за кого голосовать. Он задержан.