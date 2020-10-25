В Минске проходит очередной протестный марш, в Лиде силовики применили газ (обновлено)

Фото: tut.by

В Минске проходит традиционный воскресный марш протеста. Силовики перекрыли некоторые улицы и площади, в центр города стянули автозаки и водометы. Об этом сообщает Tut.by.

"На сегодняшнюю акцию протеста уже вышло больше людей, чем на любую из воскресных демонстраций за последний месяц. К колонне продолжают присоединяться новые и новые люди", - пишет издание в своем Telegram-канале.

Граждан через громкоговорители на улицах предупреждают, что участие в несанкционированных акциях грозит штрафом или административным арестом до 15 суток.

С утра не работают 12 станций метро. В центре города невозможно воспользоваться интернетом.

Происходили точечные задержания журналистов. Силовики выборочно проверяли сумки людей возле проспекта Независимости.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Обновление 16:20. Силовики применили слезоточивый газ при разгоне участников акции протеста в городе Лида. Об этом сообщает телеграм-канал Onliner.

Информацию подтвердили в пресс-службе УВД Гродненской области, передает РБК.

Во время жесткого разгона представители правоохранительных органов задержали несколько десятков протестующих, людей били дубинками. По данным издания Tut.by, к месту проведения митинга приезжали машины скорой помощи.

Акции протеста в воскресенье также проходят в Гродно, Витебске и других городах.

Напомним, 25 октября в Беларуси ожидали масштабные демонстрации. В этот день истекает срок "народного ультиматума", объявленного лидером оппозиции Светланой Тихановской.

Она требовала, чтобы Лукашенко объявил об отставке, в Беларуси прекратилось насилие в отношении мирных протестующих, а политзаключенных выпустили на свободу. В случае невыполнения требований оппозиция обещала объявить общенациональную забастовку и блокировать дороги.

Посольство США прогнозирует эскалацию противостояния в Беларуси. Накануне американцев призвали покинуть Беларусь .