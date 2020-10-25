Руководство университета ГФС пообещало голоса курсантов за полторы тысячи гривен

Командир одного из факультетов разослал указание, за кого голосовать, в мобильном приложении. Его задержали.

Руководство университета ГФС пообещало голоса курсантов за полторы тысячи гривен
Фото: nusta.edu.ua

Правоохранители выявили сеть подкупа избирателей, организованную командиром одного из факультетов Национального университета Государственной фискальной службы в Ирпене. Об этом сообщает МВД на странице в фейсбуке.

"По указанию командира, которое он изложил в мобильном приложении, курсанты должны были прийти на избирательный участок 25 октября по месту жительства, а именно, на один из участков города Ирпень, и отдать свои голоса за соответствующих кандидатов в депутаты от определенной политической партии", - говорится в сообщении.

Стоимость одного голоса стоила более полутора тысяч гривен.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 160 (подкуп избирателей). Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 5 лет.

Правоохранители проверяют других должностных лиц вуза на причастность к организации подкупа избирателей.

Напомним, возле участков на Святошине раздают маски от фонда Третьякова. Директор фонда Виктория Муха баллотируется в Киевсовет.

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