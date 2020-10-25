Интервьюеры опроса Зеленского присутствуют только возле 55% участков, - ОПОРА

Интервьюеры, которые проводят так называемый опрос президента Владимира Зеленского, присутствуют только возле 55% избирательных участков.

Об этом в Facebook сообщила глава правления гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

"Наибольшее количество участков покрыто на юге - 78,65%, наименьшее на западе - 37,81%, центр - 55,79%, восток - 56,87%", - сообщила она.

Фото: oporaua.org

Фото: oporaua.org

Погрешность национального исследования - 4%.

Напомним, что в Волынской области в полицию поступило заявление от граждан, которые утверждают, что волонтеры, которые проводят опросы, также агитируют.

Наблюдатели общественного движения ЧЕСТНО сообщают, что, по крайней мере, на двух избирательных участках - на Хмельниччине и в Киеве - избиратели отвечали на "5 вопросов от президента" несколько раз.

Такое нарушение зафиксировали, в частности, у избирательного участка в школе №93 в Киеве .

В Виннице возле избирательного участка на ул. А. Первозванного мужчина толкнул волонтера и повредил коробку для проведения опроса президента Владимира Зеленского.

Как сообщалось, спикером кампании "5 вопросов президента", которая проводится сегодня одновременно с местными выборами, стал шоумен, автор студии "Квартал 95" Артем Гагарин.

Эксклюзивное интервью, в котором Гагарин раскрывает детали опроса, читайте вскоре на LB.ua. В частности, Гагарин рассказал о финансировании, методологии расчетов и дальнейшей судьбе вопросов.