В Минске закрыли более 10 станций метро, интернет работает с перебоями

В Минске в день проведения оппозиционного "Народного ультиматума" на вход и выход закрыли 12 станций метро.

Жители сообщают о сбоях в работе мобильного интернета, пишет TUT.by.

Нарушения в работе начались около 12 часов, связь LTE почти не работает. Соответственно, общение через мессенджеры практически невозможно.

"Сегодня в Минске в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по национальной безопасности, был ограничен доступ к сети Интернет, что привело к понижению качества работы сервисов у абонентов", - сообщил мобильный оператор МТС.

Аналогичную информацию предоставили представители других мобильных операторов.

Свидетели сообщают о колонне военной техники в городе. Уже начались задержания журналистов .

Фото: TUT.by

Напомним, что сегодня истекает срок, который белорусская оппозиция дала Александру Лукашенко для мирной передачи власти. В ином случае обещали организовать всенародную забастовку.

Несколько дней назад в Беларуси отменили "мегамитинг" в поддержку Александра Лукашенко. Среди причин называют сложную эпидемиологическую ситуацию и соображения безопасности.

"Радио Свобода" отмечает, что есть информация о том, что люди из регионов отказываются ехать на провластную акцию, поэтому не удается собрать нужное количество митингующих.

Планировалось, что провластный митинг начнется 25 октября в 14 часов у стелы "Минск - город-герой", а участники должны были пройти пешком до площади Независимости, где перед ними выступил бы Лукашенко.