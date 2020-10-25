Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не ответил на пять вопросов президента

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков проголосовал на местных выборах еще утром, однако не принял участия в президентском опросе, сообщает ua.interfax.

"Нет, не отвечал на пять вопросов", - ответил Разумков журналистам, которые поинтересовались у него относительно опроса.

Председатель Верховной Рады объяснил это тем, что возле участка, где он голосовал, не было видно волонтеров с урнами. Естественно, журналисты поинтересовались у него, сделает ли он попытку поискать волонтеров, чтобы ответить на вопросы, инициированные главой государства. Разумков ответил, что нет - волонтеров он не будет искать.

"К сожалению, нет. Мне есть чем заняться", - ответил спикер.

В то же время он отказался сообщить журналистам, какими были бы его ответы в случае, если бы он все-таки принял участие в опросе.

Таким образом, это еще раз косвенно доказывает, что Дмитрий Разумков все более становится самостоятельным политическим игроком, и возможно недаром некоторые политические эксперты приписывают ему президентские амбиции. Кроме того, это свидетельствует, что противостояние между спикером Верховной Рады и Офисом президента (который, собственно, и организовал этот опрос) все труднее скрывать. А если учесть, что и в самом ОП уже давно идет тихая борьба за первенство, то становится очевидным: президенту непросто сдерживать всю эту плеяду политических соратников, которая вот-вот может рассыпаться на антагонистические группы.

Напомним, главный раскольник "Слуги народа" Гео Лерос недавно поделился информацией, что между президентом и Разумковым "пробежала черная кошка" . Мол, гаранту нашептывают в уши, что Разумков может заменить его на посту президента, причем возможно, что и досрочно. Именно в таком контексте, говорит Лерос, надо рассматривать недавний визит Дмитрия Разумкова в Литву. Мол, спикер ездил на смотрины к западным партнерам. Впрочем, и всезнающий Лерос может ошибаться.