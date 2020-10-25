В Сумской области неизвестные в полицейской форме подстрелили кандидата в депутаты и побили его жену
Одного из нападавших задержали.
В Сумской области полиция задержала человека, подозреваемого в разбойном нападении на кандидата в депутаты. Об этом сообщили в областной полиции.
Инцидент произошел около 20 часов в субботу, 24 октября, в селе Кролевец.
"В полицию поступило сообщение о том, что двое неизвестных ворвались в жилище 48-летнего жителя Кролевца и нанесли ему огнестрельное ранение и телесные повреждения его жене", - информируют правоохранители.
Пострадавшие находятся в больнице. Одного из нападавших задержали на месте происшествия.
Как установили правоохранители, двое неизвестных, переодетых в полицейские форму, постучали в дверь кандидата в депутаты Кролевецкого горсовета, мотивируя свой визит якобы исполнением служебных обязанностей.
Когда человек открыл дверь, они ворвались в жилище. Угрожая хозяину и его жене ножом и пистолетом, требовали деньги и ценности.
Супруги сопротивлялись и подняли шум, который услышали соседи. Они вызвали полицию.
Оперативно прибывшие на вызов полицейские задержали одного из нападавших. Его сообщник вырвался и убежал.
Уголовное производство открыто по признакам ч. 4 ст. 187 (разбойное нападение) УК Украины.
Задержанный злоумышленник находится под стражей, следователи готовят материалы об объявлении ему подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения.
Напомним, на Львовщине в поселке Рудный злоумышленники повредили автомобиль кандидата в депутаты Львовского городского совета от Народного Руха Богдана Каличака и устроили драку, из-за чего пострадал отец кандидата.