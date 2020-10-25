В Сумской области неизвестные в полицейской форме подстрелили кандидата в депутаты и побили его жену

Одного из нападавших задержали.

В Сумской области неизвестные в полицейской форме подстрелили кандидата в депутаты и побили его жену
Фото: Національна поліця

В Сумской области полиция задержала человека, подозреваемого в разбойном нападении на кандидата в депутаты. Об этом сообщили в областной полиции.

Инцидент произошел около 20 часов в субботу, 24 октября, в селе Кролевец.

"В полицию поступило сообщение о том, что двое неизвестных ворвались в жилище 48-летнего жителя Кролевца и нанесли ему огнестрельное ранение и телесные повреждения его жене", - информируют правоохранители.

Пострадавшие находятся в больнице. Одного из нападавших задержали на месте происшествия.

Как установили правоохранители, двое неизвестных, переодетых в полицейские форму, постучали в дверь кандидата в депутаты Кролевецкого горсовета, мотивируя свой визит якобы исполнением служебных обязанностей.

Когда человек открыл дверь, они ворвались в жилище. Угрожая хозяину и его жене ножом и пистолетом, требовали деньги и ценности.

Супруги сопротивлялись и подняли шум, который услышали соседи. Они вызвали полицию.

Оперативно прибывшие на вызов полицейские задержали одного из нападавших. Его сообщник вырвался и убежал.

Уголовное производство открыто по признакам ч. 4 ст. 187 (разбойное нападение) УК Украины.

Задержанный злоумышленник находится под стражей, следователи готовят материалы об объявлении ему подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Напомним, на Львовщине в поселке Рудный злоумышленники повредили автомобиль кандидата в депутаты Львовского городского совета от Народного Руха Богдана Каличака и устроили драку, из-за чего пострадал отец кандидата.

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