К Зеленскому возле избирательного участка пыталась подбежать полуголая активистка Femen

Девушку оперативно задержали.

Фото: facebook/Команда Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский с женой Еленой Зеленской приняли участие в голосовании на местных выборах.

Видео опубликовано Офисом президента.

Владимир и Елена Зеленские были в медицинских масках, но без перчаток.

После этого президент и первая леди приняли участие в инициированном Зеленским опросе. Он пообещал обнародовать отчет о стоимости опроса после его готовности.

Фото: скрин видео

Перед тем, как президентская чета зашла на избирательный участок, к нему пыталась подбежать активистка Femen. Девушка подняла юбку, она была без белья. Ее оперативно задержали.

Фото: скрин

Напомним, что с 8 утра началось голосование на местных выборах. На этот раз проходят одновременно и очередные, и первые выборы. Граждане выбирают городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, районных в городах советов и депутатов городских, сельских, поселковых советов в объединенных территориальных общинах (ОТО).

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