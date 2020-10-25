Движение ЧЕСНО опубликовало первые фото волонтеров опроса Зеленского

Бумажки с ответами кладут в картонную коробку возле стены.

Гражданское движение ЧЕСНО обнародовало фото волонтеров, которые проводят так называемый опрос президента Владимира Зеленсього на 208-м округе в Черниговской области.

На этом округе проходят не только местные, а и довыборы в парламент вместо погибшего народного депутата Валерия Давиденко. Одним из кандидатов является Олег Ляшко.

"Опрашивающие говорят - люди подходят "по желанию". Бумажки с ответами кладут в картонную коробку у стены", - рассказали в ЧЕСТНО.

На обнародованном фото видно, что у волонтера белая накидка, перчатки и спущенная под нос медицинская маска.

Фото: ЧЕСНО

Напомним, что спикером кампании "5 вопросов президента", которая проводится сегодня одновременно с местными выборами, стал шоумен, автор студии "Квартал 95" Артем Гагарин.

По словам Гагарина, на участках в Киеве будут работать по два волонтера, реже по одному. По окончании опроса опломбированные урны должны отвезти к месту подсчета голосов. Неиспользованные бланки должны быть уничтожены.

Опрос возле избирательного участка номер 133
Фото: Макс Требухов
Опрос возле избирательного участка номер 133
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

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