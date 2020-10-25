В Виннице мужчина толкнул волонтера с опросником Зеленского, его задержали

Гражданин также повредил коробку для опроса.

Фото: Полиция Винницкой области

В Виннице возле избирательного участка на ул. А. Первозванного мужчина толкнул волонтера и повредил коробку для проведения опроса президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщили на странице Полиции Винницкой области в Facebook.

"В течение получаса после поступления сообщения о совершении этого правонарушения работники вышенской полиции установили и задержали правонарушителя. Им оказался 46-летний житель Винницы", - говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). За такое правонарушение предусмотрено ограничение свободы на срок до 5 лет.

Напомним, что 22 октября Министерство внутренних дел призвало украинцев не предпринимать никаких насильственных действий в отношении волонтеров, которые 25 октября будут проводить опрос президента Украины Владимира Зеленского.