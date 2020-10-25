На опросе Зеленского можно проголосовать по несколько раз, - наблюдатели

В полицию жалуются на нарушения во время опроса.

На опросе Зеленского можно проголосовать по несколько раз, - наблюдатели
Фото: chesno.org

Глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что правоохранителям начинают поступать жалобы о нарушениях во время опроса "5 вопросов президента", который проводят возле избирательных участков. Об этом он рассказал во время брифинга в воскресенье, передает Интерфакс-Украина.

В Волынской области в полицию поступило заявление от граждан, которые утверждают, что волонтеры, которые проводят опросы, также агитируют.

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Опрос на избирательном участке 462006 во Львове
Фото: Тарас Ливий
Опрос на избирательном участке 462006 во Львове
Фото: Макс Требухов

На Подоле в Киеве мужчина подошел к волонтерам, вырвал из рук листы, разбросал их и ушел.

В то же время наблюдатели гражданского движения ЧЕСНО сообщают, что, по крайней мере, на двух избирательных участках - на Хмельниччине и в Киеве - избиратели отвечали на "5 вопросов от президента" несколько раз.

Такое нарушение зафиксировали, в частности, у избирательного участка в школе №93 в Киеве.

"В Хмельницком можно вбрасывать заполненные бланки для опросов по нескольку раз одному и тому же избирателю. Тот, кто проводил опрос, не возражал и сказал, что ему для статистики такая технология пригодится", - рассказали наблюдатели.

Отмечают, что на бланках опроса нет выходных данных или порядковых / серийных номеров.

Напомним, что 13 октября президент Зеленский объявил о проведении всеукраинского опроса в день выборов. Он отметил, что это будут "пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами, о том, что раньше у нас никогда не спрашивали". Первый вопрос Зеленский озвучил 14 октября, затем в Офисе президента назвали все пять вопросов. Также в ОП отметили, что анонсированный опрос не будет прямых юридических последствий.

В Комитете избирателей Украины отметили, что проведение всенародного опроса в день голосования не предусмотрено Избирательным кодексом.

18 октября появились новые детали о формате проведения опроса президента.

Согласно документу, который есть в распоряжении LB.ua, у избирательного участка стоит волонтер и проводит опрос среди избирателей, выходящих с участка. Опрос исключает любую агитацию и проводится исключительно среди желающих. Избиратель получает и заполняет анкету и опускает в коробку для опроса. Каждый волонтер одет в манишку, брендированную логотипом и названием опроса.

Структура сети опроса включает областных координаторов, региональных координаторов и волонтеров опроса. Финансирует проведение партия "Слуга народа".

Министерство внутренних дел призвало украинцев не предпринимать никаких насильственных действий в отношении волонтеров, которые будут проводить опрос.

На проведение всеукраинского опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским, будет потрачено более 100 миллионов гривен. Спикером кампании стал шоумен Артем Гагарин.

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